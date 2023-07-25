Bülent Kerimoğlu ahlaksızlıkla suçladığı İmamoğlu'nun eksik hizmetlerini sıraladı CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, medyaya sızan gizli toplantısıyla parti içi kaosa neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmalarında iyi olduğu ancak İstanbul'a yaptığı hizmetlerde geri kaldığını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, kritik seçimleri geride bıraktı..

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sona eren seçimler sonrası, muhalefette başlayan isyan sürüyor..

Yenilgi üstüne yenilgi elde eden Kemal Kılıçdaroğlu için istifa yankıları sürerken, CHP her geçen gün bir başka kaos yaşıyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun medyaya sızan gizli toplantısı partiyi adeta ikiye böldü.

İmamoğlu-Kerimoğlu arasında 'ahlaksız' atışması

Dün yapılan belediye başkanları toplantısında da CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanılan gergin anlar parti içi savaşa dönüştü.

Kerimoğlu, gizli toplantı yapan İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı. İmamoğlu ise "Ahlaksız sensin. Bakırköy’de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun" yanıtını verdi.

Canlı yayında İmamoğlu'na salvolar

Kamuoyunda oldukça geniş yer edinen CHP'de kriz sürerken, Kerimoğlu konuk olduğu canlı yayında ateşi daha da harladı.

tv100'de Gürcan Hacır moderatörlüğünde yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na aday olabileceğini yineledi.

"Ekrem Bey reklam, tanıtım, PR'da oldukça başarılı"

"Ekrem İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı mı?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan Kerimoğlu "Başarılı denebilir ancak şöyle" diyerek şunları söyledi:

Ekrem Bey, reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı. Yurt dışında ülkemizi temsil etme, yurt dışı temsilcileriyle görüşme konusunda çok başarılı. Yabancı dil hakimiyeti konusunda çok başarılı. Mesela benden daha iyi yabancı dil hakimiyeti. Ve AK Partili siyasilerle polemik yaratma konusunda çok başarılı.

Bakırköy'de sokağa çıkamamasının nedenin İmamoğlu olduğunu söyledi

Kerimoğlu, İmamoğlu'nun kendisine 'Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun' çıkışına ise İBB'nin eksik hizmetlerini sıralayarak yanıt verdi:

Bakın ben eğer sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden proje yarışması açtı, yarışma bitti. O günden bugüne değişen hiçbir şey yok. Yeni başladıkları bir taş değiştirme çalışması var. Oysa bizim hedeflerimiz kent meydanlarını adına yakışır özgürlük meydanı gibi büyük kent meydanı yapılması konusunda ortak bir çalışma yürüteceğimizi söyledik. Ama 4 buçuk yıl geçti, yeni başlıyor. Bundan dolayı da çok eleştiri alıyorum, dolayısıyla sokağa çıkamıyorum.

"Mart-Nisan ayında ilaçlama yapılmadığı için Bakırköy'de sivrisinek var"

Bir önemli konu, sivrisinek ilaçlama ve haşere ile mücadele büyükşehirlerin yetki ve sorumluluğudur. Mart-Nisan ayından larvayla mücadele edilmesi gerekirken yapılmadığı için bugün Bakırköy'de yurttaşlarımız sivrisinekten çok eleştiri geliyor, dolayısıyla sokağa çıkmakta zorlanıyorum.

"Deprem konusunu birlikte çözeceğiz dedik aradan 5 yıl geçti"