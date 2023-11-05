Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Özgür Özel paylaşımı: 18 yaşında kardeş olduk CHP Genel Başkanı olarak seçilen Özel, sınıf arkadaşı olan Ali Orkun Ercengiz'den tebrik mesajı aldı. Okul yıllarından bir kareyi paylaşan Ercengiz, "Kardeşliğimiz o günden bu güne hiç değişmedi" dedi.

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CHP'de uzun süredir devam eden Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

Partinin 38'inci kurultayında Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda yenmeyi başardı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmesinin ardından temaslarına ara vermeden başladı.

Sınıf arkadaşından CHP'nin yeni liderine tebrik

49 yaşındaki CHP'li siyasetçi, diğer taraftan tebrik mesajları almaya devam ediyor.

Özel'i yeni görevi dolayısıyla kutlayanlardan biri de Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu.

Özgür Özel'e 'kardeş' dedi

Ercengiz, İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Özel ile arkadaş olurken, geçmişe dair fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Özgür Özel'i "kardeş" olarak tanımlayan Belediye Başkanı Ercengiz, CHP'nin yeni liderine başarılar diledi.

"O günden bu güne hiç değişmedi"

Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Biz henüz 18 yaşındayken 'kardeş' olmuştuk. Kardeşliğimiz o günden bu güne hiç değişmedi. Yolun açık olsun Sn Genel Başkanım.

Özel'le fotoğraflarını paylaştı

Paylaşılan fotoğraflar arasında Ercengiz ve Özel'in aynı sınıfta olduğu ve ayrıca birbirlerine sarıldığı anlar yer alıyor.

"Seferberlik ilan ediyorum"

CHP Genel Başkanı seçilen Özel, teşekkür konuşmasında "Durmayacağız, çalışacağız." mesajı verdi.

Özel, "yüzleri güldürmek ve ikinci yüzyıla zaferle girmek için seferberlik ilan ettiğini" söyledi.

"Sorumluluğun farkındayım"

"Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım." diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum.

Parti örgütüne verdiği sözlerin tamamını tutma sözü veren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.