Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu yorumu: 'Deneyimlerinden yararlanacağız' CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçilen Özgür Özel, 81 il başkanıyla görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Özel, "Genel başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize aktardığı bir iletişim kanalı sürekli açık olacak" dedi.

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ensonhaber.com

CHP'de yeni bir dönem başladı.

Bir süredir hazırlıkların yapıldığı kurultay dün gerçekleştirildi.

13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine, delegelerin oy çokluğuyla Özgür Özel geldi.

Partinin yeni genel başkanı Özel, kurultayın ikinci gününde, Ankara’da 81 il başkanı ile buluştu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, sözlerine CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölüm yıl dönümünde andı.

"Partimizin unutulmuş geleneği..."

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ben kongreler sürecinde, daha sonra il ziyaretlerinde, dün de yaptığım konuşmada şunu taahhüt etmiştim; Genel başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanı ile girersem gireyim, 81 il başkanı ile çıkacağız. Partimizin unutulmuş bir geleneğini, seçilen genel başkanın 81 il başkanı ile toplanarak ertesi günkü PM yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Dün çok beklenmedik bir şey oldu, sadece 2 oy farkla 2. turda kaldı. İlerleyen saatlerde toplantı yapmak yerine birlikte bir ilk kahvaltı yapmayı tercih ettik.

"Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden yararlanacağız"

Konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Özel:

Bugün kongreyi tamamlayacağız. Kongreye şu ana kadar bir itiraz yok. Parti Meclisi seçiminden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkanım ile görüşeceğiz. Şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da sürekli açık olacak. Biz Türkiye’yi yönetmeye layık gördüğümüz iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz.

"Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Biraz önce içeride duyduğunuz alkışlar şahsıma değildi. İçeriden duyduğunuz alkışlar, partimizin 7. Genel Başkanı, Türkiye'nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden istifade etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CHP'ye yakışır bir PM listesi yapacağız"

Özel, şöyle devam etti:

"Bugün burada oluşan ortak kanı, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil; bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün 81 il başkanımız ile salonda birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Birazdan saat 13.00'te rahmetli Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceğiz. Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talep ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak CHP'ye yakışır bir PM listesi yapıp, örgütümüzün sahiplendiği bir anahtar listeyi sunacağız."