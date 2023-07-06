Burdur'da siyah renkli Togg vatandaşların yoğun ilgisini aldı Yerli ve milli otomobil Togg Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşların beğenisine sunuluyor. Togg'un siyah renkli Oltu SUV modeli, ilk kez getirildiği Burdur’un Gölhisar ilçesinde sergilenmeye başlandı.

İHA

Yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşan Türkiye, aracı görücüye çıkardı.

Böylelikle vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde coşkuyla karşılanmaya başladı.

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Milli otomobilin bugünkü durağı ise Burdur oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un siyah renkli Oltu SUV modeli, ilk kez getirildiği Burdur’un Gölhisar ilçesinde sergilenmeye başlandı.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Burdur Valiliği makam aracı olarak gelen siyah renkli Oltu SUV modeli Togg, sergilenmek amacıyla Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

İlçe merkezinde kısa bir tur atılan araç, ardından ilçenin Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada toplanan meraklı kalabalık, hem aracı inceledi hem de bolca resim çekildi.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği araca binmek için alandakiler sabırla bekledi.

Burada aracın bagajından arka koltuklarına, direksiyon kısmından altına varıncaya kadar detaylı bir incelemeye aldıkları gözlemlenen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Gün boyu Gölhisar ilçe merkezinde kalacak olan Togg, burada vatandaşların beğenisine sunulacak.