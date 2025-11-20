Burhanettin Duran: Her çocuk barışın ve umudun tarafındadır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde imzalandı.

Bu nedenle her yıl 20 Kasım günü Dünya'da çocuk hakları günü olarak anılıyor.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Bu kapsamda İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında her kesimden dünya çocuklarının gününü kutlayan Burhanettin Duran, çocuklara yönelik ihlalleri durdurmak adına yapılan çalışmaları aktardı.

"HER ÇOCUK, BARIŞIN VE UMUDUN TARAFINDADIR"

Uluslarası toplumun, çocuklara yönelik hak ihlallerini durdurma konusunda ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini belirten Duran, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Her çocuğun sahip olduğu dokunulmaz haklar, ne yazık ki dünyanın birçok yerinde ağır ihlallerle karşı karşıya... Oysa ki çocukların sesi, geleceğin en güçlü yankısıdır.



Onları dinlemek, göz aydınlığı evlatlarımızı ve haklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Uluslararası toplum, çocuklara yönelik hak ihlallerini durdurma konusunda ortak bir tavır sergilemelidir. Çünkü her çocuk, barışın ve umudun tarafındadır.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ADINA GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ"

Çocuklarımızı korumak ve onları tehdit eden risklere karşı daha güvenli bir gelecek inşa etmek için her alanda tüm imkanlarımızla güçlü adımlar atıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün düzenlenen Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda ifade ettikleri üzere; Türkiye olarak çocuklarımızın yaşam, eğitim, sağlık ve korunma hakkı ile ifade özgürlüğünü teminat altına almak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

"ÇOCUKLAR VE AİLELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Siber zorbalık, dijital bağımlılık, mahremiyet ihlali, şiddet içerikli oyunlar gibi pek çok riske karşı evlatlarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla önce 2023–2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduk.



Ardından 2025–2029 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı hayata geçirdik.



Dijital okuryazarlığı artırıyor, güvenli dijital uygulamaları destekliyor, çocuklar ve ailelerimize yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırıyoruz.

"AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEK ADINA ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"