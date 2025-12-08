Burhanettin Duran'dan Antalya'daki depreme ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...

Balıkesir ve Kütahya'da sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi de Antalya'da eklendi.

ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kentte merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.21'de kaydedilen sarsıntının derinliği 28.25 km olarak ölçüldü.

DURAN'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin açıklama yaptı.

İlgili kurumların çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürdüğünü belirten Burhanettin Duran, gerekli tüm tedbirlerin de alındığını aktardı.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini de ileterek ayrıca şu sözlere yer verdi: