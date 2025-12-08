Burhanettin Duran'dan Antalya'daki depreme ilişkin açıklama

- Antalya'da merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, koordineli çalışmalarla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını duyurdu.
- Duran, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...
Balıkesir ve Kütahya'da sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi de Antalya'da eklendi.
ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kentte merkez üssü Serik olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.21'de kaydedilen sarsıntının derinliği 28.25 km olarak ölçüldü.
DURAN'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin açıklama yaptı.
İlgili kurumların çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürdüğünü belirten Burhanettin Duran, gerekli tüm tedbirlerin de alındığını aktardı.
"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini de ileterek ayrıca şu sözlere yer verdi:
İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.
Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.