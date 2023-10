Burhaniye Mahalle Muhtarlığ'ndan, öğrencilere eşofman yardımı

ensonhaber.com

İstanbul'un gözde ilçelerinden biri hiç şüphesiz Üsküdar.

Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi ise muhtar Kadir Uğurtay tarafından en iyi hale getirilmeye çalışılıyor.

Öyle ki Uğurtay, mahallenin ulaşım sıkıntısından mahallelinin gıda ihtiyacına kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilere eşofman yardımı

Burhaniye Mahalle Muhtarlığı bu kez öğrenciler için harekete geçti.

Hayırseverlerin yardımlarıyla alınan kumaşlardan öğrencilere okul eşofmanı diktirildi.

Diktirilen formalar, mahallede oturan öğrencilere tek tek dağıtıldı.

"700 çocuğumuza eşofman yardımında bulunduk"

Muhtar Kadir Uğurtay, şu cümleleri kullandı;

Okul formasından okul çantasına kadar ve bir gıda odası yaptık, buradan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Her gün 50 ailemize gıda dağıtıyoruz. Üniforma konusunu şöyle anlatayım; Kumaşları aldık hayırseverlerimizin desteğiyle. Atölyeye götürüp diktirip öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre karşıladık. 700 çocuğumuza eşofman yardımında bulunduk.

"Gönül almak için gönül vermek lazım"

Bu yardımları her gün yapıyoruz. Muhtarlık olarak hayırsever katkılarıyla her gün et dağıtımından süt dağıtımına kadar birçok yardımı ihtiyaç sahiplerine götürüyoruz.

Vatandaşların dönüşleri çok güzel, çok mutlular. Bu işi gönülden yapıyoruz bir sloganımız da var, "Gönül almak için, gönül vermek lazım."