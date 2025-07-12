Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınını müdahale devam ediyor

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibariyle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın nedeniyle Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yürütülen çalışmalar neticesinde yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

MAHALLE BOŞALTILDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyledi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ne ilerlediğini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahalemiz devam ediyor. Biz geçici olarak şu an, Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı güvenli bölge olarak içinde bulunduğumuz bu okulumuzun meydanına taşıdık. Yaklaşık 170 civarında vatandaşımızı buraya taşıdık. Şu anda onlar açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor."

UÇAK VE HELİKOPTERLER SAHADA

Yangına 4'er uçak ve helikopter, 11 arazöz, 6 itfaiye ve 5 ikmal aracıyla müdahale ettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Dozerinden greyderine, farklı araçlarla birlikte toplam 174 personelle de karadan müdahalemiz devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil." ifadesini kullandı.