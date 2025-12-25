Murat Kurum: "Yarısı Bizden Kampanyası" yeni yılda da sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut uygulaması başlattıklarını dile getiren Kurum, bununla kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASI" DEVAM EDECEK

İstanbul özelinde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarını ve projenin tuttuğunu anımsatan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyasıyla 80 bin vatandaşımız evini dönüştürdü. Bunu devam ettireceğiz. Buradan da milletimize çağrı yapmak istiyorum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm projeleriyle gelin el birliğiyle İstanbul'umuzu dönüştürelim, ülkemizi dönüştürelim." diye konuştu.

20 SORUDA "YARISI BİZDEN KAMPANYASI" NEDİR?

Kampanyanın kapsamından başvuru şartlarına, kira desteğinden yapım sürecine kadar pek çok başlıkta merak edilenleri daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm detayları ile paylaşmıştı.

İşte soru-cevaplarla kampanyanın tüm ayrıntıları:

Kaç konut dönüştürülecek?

İlk yıl yerinde 200 bin, rezerv alanlarda 100 bin konutun dönüştürülmesi; 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün yenilenmesi hedefleniyor.

Kampanya sadece İstanbul’da mı?

Öncelik İstanbul’da. Süreç içinde kampanya 7 bölgeye yayılacak.

Başvuruda ücret alınacak mı?

Hayır. Başvurular ücretsiz olacak.

Başvuru tarihleri ne zaman?

26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Başvurular fazla olursa ne olacak?

Dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura dışı kalanlar bir sonraki etapta öncelikli sayılacak.

Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Evet. Tapusu olan her mülkiyet sahibi ayrı ayrı başvurabilecek.

Binanın dönüşümü için tüm maliklerin onayı şart mı?

Hayır. Kat maliklerinin 2/3 çoğunluğu yeterli olacak. Sözleşmeler ilçe irtibat ofislerinde yapılacak.

2/3 karara katılmayanların hisseleri ne olacak?

Arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşan paydaşlara açık artırma usulüyle satılacak.

Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olanlar başvurabilir mi?

Evet.

Hisseli tapusu olanlar başvurabilir mi?

Evet.

Konutları kim yapacak?

TOKİ tarafından inşa edilecek.

Zemin etüdü yapılacak mı?

Evet, yapımdan önce zemin etüdü yapılacak.

Gelir şartı var mı?

Hayır.

Anlaşmadan sonra bina ne kadar sürede tamamlanacak?

Bina boşaltıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilecek.

Daha önce riskli olduğu için yıkılan binalar dahil mi?

Evet. Riskli konutu yıkılanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Yeni bina kaç katlı olacak?

Yürürlükteki imar planını aşmamak kaydıyla, maliklerin kararına göre belirlenecek.

Kapalı otopark yapılacak mı?

İmar planı şartları ve maliklerin kararına göre belirlenecek.

Kira ve taşınma desteği var mı?

Yıkımdan sonra, başvuru yapan malike 5 bin 250 TL kira desteği ve 10 bin 500 TL taşınma yardımı verilecek.

Başvurunun durumu nasıl takip edilecek?

Başvurular, ilgili internet sitesi üzerinden izlenecek; gelişmeler SMS ve e-posta ile bildirilecek.

Sitede yönetim mi yoksa malikler mi başvuracak?

Sadece malikler başvuru yapabilecek.