Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor Seçim sürecinde Bursa'yı karış karış gezen BUrsa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçimlerinin ardından da esnaf ziyaretleri sürdürüyor. Samimi diyalogların geçtiği ziyareti Başkan Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye, geçtiğimiz hafta yorucu bir seçim sürecini geride bıraktı.

Seçimlerin sona ermesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sokaklarında karış karış çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Alinur Aktaş, Bursa'nın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Başkan Aktaş esnaf ziyaretinde bulundu

Başkan Aktaş, Bursa'da şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda geçen buluşmalarda dikkat çeken anlar kayda geçti.

Gençle geçen samimi diyalog dikkat çekti

Yerel seçimlerde Alinur Aktaş için oy kullanmadığını ifade eden genç bir vatandaşla geçen diyalog gülümsetti.

"Ağabey çok iyi gidiyorsun, Allah nazarlardan saklasın"

Genç, Başkan Aktaş için "Ben sana oy vermedim ama pişmanım. Küstüm o ara. Ama yemin ederim çok başarılı adamsın. Sana oy vermediğim için geçen günlerde babama da söyledim ‘Biz bu adama nasıl vermemişiz ya’. Ağabey çok iyi gidiyorsun, Allah nazarlardan saklasın." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Aktaş, vatandaşlara kestane ikram etmeyi de unutmadı.

"Tüm hemşehrilerimiz için canla başla çalışıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş o anları sosyal medya hesabından "Bize oy versin ya da vermesin tüm hemşehrilerimiz için canla başla çalışıyoruz hamdolsun." notuyla paylaştı.