Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri gece gündüz çalışıyor Kentte güçlü bir altyapı için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gece boyunca ana arterlerdeki mazgallarda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

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Sağanak yaz yağışları yurdun birçok noktasında sel faciasına dönüştü.

Bu kapsamda yağışlara karşı hazırlık yapan belediyeler ise yağışları facia yaşamadan atlattı.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren belediyelerden biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Sağlıklı altyapıya kavuşması için yoğun bir tempo çalışmalarını kesintisiz sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı.

Çalışmalar geceleri de devam ediyor

Gündüzleri altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdüren BUSKİ ekipleri, geceleri de ana arterlerde mazgal temizliklerine hız verdi.

Trafik akışının kesintiye uğramaması için iki seyyar trafik aracıyla çalışmalar kontrollü bir şekilde sürerken, özellikle ana arterlerdeki mazgallar gece boyu devam eden titiz çalışmayla temizleniyor.

350 adet yağmur suyu ızgara ve baca temizliği yapıldı

Ana arterler ve batçıklarda 6 vakumlu araç ve toplamda 30 personel ile çalışmalarını yoğunlaştıran BUSKİ ekipleri, 350 adet yağmur suyu ızgara ve baca temizliğini gece boyu süren çalışmayla tamamladı.

"Benzer sel baskınlarının Bursa’da yaşanmaması"

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan ani ve şiddetli yağışların sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde önemli bir sorun haline geldiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sorunun ancak güçlü bir altyapı ile aşılabileceğini vurguladı.

Ani ve yoğun yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarının Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yaşamı olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı: