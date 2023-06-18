Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde provokatif paylaşımlar yapan türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı. Aktaş, sosyal medya hesabından, "Milli İradeye saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Muhalif sanatçılar, yaptıkları ayrıştırıcı paylaşımlarla tepki görmeye devam ediyor...

Türkiye, aylarca Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne odaklandı.

Bu süreçte muhalif seçmenlerin nefreti ve hırsı sosyal medyaya da yansıdı.

Seçimlerden önce görüşlerini açık açık dile getiren muhalif sanatçılar, meslekleriyle değil siyasi paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirdi.

Bu paylaşımlar ise tepkisiz kalmadı.

Nefret dili kullanan ünlüler

Sanatçıya yakışır bir dil kullanılmaması ve halkı ayrıştırıcı mesajları içeren paylaşımlar, unutulmadı.

Öyle ki seçim sonrasında da yeni bir döneme girilmesine rağmen düzenlenen ödül törenlerinde, şarkıcıların seçim hezimeti bir kez daha nefret diline döndü.

Eda Ece, Mabel Matiz, Melike Şahin gibi isimlerin ardından türkücü Hüseyin Turan'ın da sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Bu söylemlere karşılık ünlü isimlerin konserleri iptal edilmeye başlandı.

Hüseyin Turan konser programından çıkarıldı

Son olarak Hüseyin Turan da bir konser programından çıkarıldı. Tepki ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Turan, kendisi gibi düşünmeyeni ‘namert’ ilan etmiş, Yavuz Sultan Selimʼi de hedef almıştı.

Bu paylaşımların ardından, Turan'ın 29 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan Bursa Festivali programı iptal edildi.

Kentte, geçtiğimiz günlerde Melike Şahin'in de konseri iptal edilmişti.

"Milli İradeye saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi.

Aktaş, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Milli İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...