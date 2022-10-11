Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehidimizin vasiyetini yerine getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, "Bir lösemili kız çocuğuna bakın" vasiyetinin yerine getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, ölmeden bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Videoda kahraman şehidimizin, “Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın” sözleri yürekleri dağladı.

LÖSEV'e bağış yağdı

Şehidimizin vasiyetinin ardından vatandaşlar duyarsız kalmayarak LÖSEV’i bağış yağmuruna tutmuştu.

Bu anlamlı davranışa bir destek de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, şehirde yaşayan lösemili bir kız çocuğunun tüm eğitim masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Alinur Başkan kayıtsız kalmadı

Anlamlı davranışıyla takdir toplayan Aktaş'ın duyurusunda dikkat çeken bir diğer detay ise açıklamanın 11 Eylül Dünya Kız Çocukları Günü'nde yapılmasıydı.

Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirildiğini belirten Aktaş, eğitim masrafları karşılanacak olan kız çocuğunun ve ailesinin incinmemesi adına görüntülerin servis edilmediğini de sözlerine ekledi.

"Şehidimizin son arzusu başımızın üzerinedir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuya ilişkin duyurusu şu şekilde:

"Değerli dostlar, biliyorsunuz bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Öncelikle tüm kız çocuklarımızın bu özel gününü kutluyorum. 1 Ekim’de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehadete eren kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın son arzusu yüreklerimize dokundu açıkçası. Kendisinin bir kız çocuğu olmasını arzu eden ve eğer şehit olursam lösemili bir kız çocuğunun eğitim hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını aziz milletimize vasiyet eden şehidimizin son arzusu başımızın üzerinedir.





"Lösemili bir kız evladımızın tüm eğitim masraflarını şehidimiz adına üzerimize alıyoruz"



An itibariyle Bursa’mızda ikamet eden lösemili bir kız evladımızın tüm eğitim masraflarını şehidimiz adına üzerimize alıyoruz. Yavrumuzun ve ailesinin incinmemesi adına da görüntüsünü bu videoda paylaşmıyoruz. Aziz şehidim ruhun şad, mekanın cennet olsun inşallah."





Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi