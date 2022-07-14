Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden duygulandıran 15 Temmuz klibi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, "Vatanın bütünlüğüne, Türkiye'nin geleceğine, milletin iradesine, şanlı Türk bayrağına kastedilirse bir canımız var, bin kere feda olsun!" dedi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde 6 yıl geride kaldı.

Acısı hala taze şehitler kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan klip ise yürek burktu.

"Bir ölür, bin diriliriz"

"Bir ölür, bin diriliriz" başlığıyla paylaşılan klip, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

100 binin üzerinde bebeğe 'Ömer Halis' adının verilmesine vurguda bulunulan görüntülerin sonunda konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir canımız var, bin kere feda olsun"

"Vatanın bütünlüğüne, Türkiye'nin geleceğine, milletin iradesine, şanlı Türk bayrağına kastedilirse bir canımız var, bin kere feda olsun!

Vatan aşkına, millet aşkına, Türkiye aşkına bir Ömer Halis Demir şehit olursa bin Ömer Halis Demir yetiştiririz. Çünkü biz bir ölürüz, bin diriliriz.

Albayrak için, o kutlu mertebeye ulaşan tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum."

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