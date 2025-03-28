Bursa Uludağ'da otel yangınında 4 şüpheli tutuklandı

DHA

Geçtiğimiz gün Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti..

Yangın sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamada bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.



Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;



4 şüpheli tutuklanmış,

2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.



Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

İLGİLİ HABER Bursa Uludağ'daki otel yangınının başladığı anlar kamerada

MANGALDAN ÇIKAN YANGIN OTELİ SARDI

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı.

Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.