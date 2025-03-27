Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasının acısı tazeyken, Türkiye bir kez daha aynı acıyla sınandı...

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı.

ALEVLER OTELİ SARDI

Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YANGININ BAŞLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı...

İki kişinin hayatını kaybettiği yangının başlama anı güvenlik kameralarına yansıdı..

ŞÖMİNENİN YANINDAKİ MANGALDAN SIÇRAYAN KIVILCIM SÜS BİTKİSİNİ TUTUŞTURUYOR

Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.