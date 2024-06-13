Bursa Valiliği'nden Selma Ateş'in şikayetine ilişkin açıklama

ensonhaber.com

Ankara'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kız kardeşi Selma Ateş, Bursa'da avukatıyla bir kafede oturduğu sırada iki farklı araç tarafından takip edildi.

Ateş, Teleferik Polis Karakolu'na giderek bu kişiler hakkında şikayette bulundu ve şüphelileri teşhis etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

Selma Ateş'in, Ülkü Ocakları mensubu kişiler tarafından takip edildiği yönündeki şikayetinin ardından Bursa Valiliği'nden bir açıklama geldi.

"Şahısların ülkü ocaklarıyla bağlantısı yok"

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım İlçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım İlçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."