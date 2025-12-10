Güllü'nün patronu konuştu: Bu bir cinayet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü dosyası giderek ağırlaşıyor.

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, Ensonhaber’e konuşarak ölümü “cinayet” olarak nitelendirdi ve hedefi çocuklarına çevirdi.

İddiaya göre Güllü, ölmeden önce yakın çevresine “Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdan bilin.” diyordu.

"BU BİR CİNAYET"

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, “Bu bir cinayet. Hislerim yanıltamadı beni.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..."

Güllü Abla bana hep söylerdi. ‘Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin’ derdi. Benim 4 milyon liram gitti, Yalova’ya git gel yemekler derken...

"OĞLU VE KIZI KATİLDİR"

20 kez gittim Yalova’ya. Mevlit okutacağız. Oğlu ve kızı katildir, onlarla konuşmuyorum.” dedi.

KIZININ AVUKATI KONUŞTU: AÇIKLAMA YAPACAK

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre “yurt dışına kaçarken gözaltına alındığı” iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Rahmi Çelik, hala Yalova’da bulunduğunu ve soruşturmayla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde, annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü belirtmişti.

KIZI YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova getirilmişti.

VERDİKLERİ TÜM İFADELER ÇELİŞKİLİ

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemesi esnasında verdikleri ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu ortaya çıktı. İkilinin farklı zamanlarda verdiği 3 ifadesinde de çelişkiler saptandı.

İDDİALAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPMIŞTI

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, okların kendilerine dönmeye başladığı süreçten hemen sonra dosyada tanık olarak haklarında çeşitli iddialarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.