Bursa yollarında yerli otomobil Togg konvoyu Herkesin merakla beklediği yerli ve milli otomobil Togg'un test araçları Bursa yollarında tur attı.

Türkiye'nin gururu olan yerli otomobilin yollara çıkma vakti geldi.

Gemlik'te üretilen Türkiye’nin elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un, farklı renklerdeki araçlarıyla test sürüşleri yapıldı.

Bursa’nın cadde ve sokaklarında test edilen araçlar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı.

Drone ile de havadan görüntülenen Togg, ihtişamıyla büyüledi.

Trumore dijital platformu ve web adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek.

Fiyatları belli oldu

T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak.

Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca, sıfır emisyon salınımıyla çevre dostu bir yolculuk sağlıyor.