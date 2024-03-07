Bursa'da 1 yaşındaki bebeğin hayatı Heimlich manevrası ile kurtuldu Boğazına kurabiye kaçan bebek bir anda nefessiz kalırken, annesinin çığları üzerine yardıma koşan işletme sahibi Heimlich manevrası uygulayarak bebeğin hayatını kurtardı.

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DHA

Bursa'da Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.

Dün saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesindeki bir kafede 2 arkadaşıyla birlikte kafede oturan kadının 1 yaşındaki kızı masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götürdükten bir süre sonra nefessiz kaldı.

Anne şoka girdi

Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, yardıma koştu.

Kapan, Heimlich manevrası uygulayarak 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı.

O anlar kamerada

Yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Çocu renk değiştirmeye başlayınca, annesinden müsaade istedim"

Olay sırasında kafede yoğunluk olduğunu belirten Sedat Kapan, "Ben de o sırada çalışan arkadaşlarıma yardımcı oluyordum. Müşteriler bir anda bahçe kısmına doğru koşmaya başladı. Annenin yükselen sesi vardı. Anne şoka girmişti. Önce yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çocuğun renk değiştirmeye başladığını gördüğümde, annesinden müsaade istedim. O an Heimlich hamlesini yaptım. İkinci ve üçüncü hamleden sonra çocuk kendine gelmeye başladı. Çok şükür çocuğu bu şekilde kurtarmış olduk." diye konuştu.

"Sosyal medyadan videoları izleyerek bu hamleyi öğrendim"

Gıda sektöründe çalıştığı için böyle olaylarla karşılaşma ihtimalleri yüksek olduğu için Heimlich manevrasını öğrendiğini söyleyen Kapan, "Ben sakindim. Annesi çok telaşlıydı. Etrafındaki misafirler de telaşlı olduğu için, hem onları sakinleştirdim hem de çocuğa müdahale ettim. Ekstra bir eğitim almadım ama sosyal medyadan videoları izleyerek bu hamleyi öğrendim." ifadelerini kullandı.

"İşi bilen insanların müdahalesi daha sağlıklı ve çabuk olabiliyor"

Bu hamlenin önemini bir kez daha anladığını söyleyen Sedat Kapan, "Özellikle bizler gibi gıda sektöründe iş yapan yöneticiler ve çalışanların kesinlikle bu eğitimi alması lazım. Çünkü bu durumlarda etraftaki insanlar telaşlı oluyor. İşi bilen insanların müdahalesi daha sağlıklı ve çabuk olabiliyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)