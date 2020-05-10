Bursa'da 65 yaş ve üzeri bankamatiğe koştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, 4 saatlik izinle birlikte sokak ve caddelere akın etti. Yaşlıların çoğu ilk olarak banka hesaplarını kontrol etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlananlar, 50 günün ardından ilk defa Bursa sokaklarında adım attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan sokak ve caddelerden tarihi mekanların keyfini çıkardı.

BANKAMATİK ÖNÜNDE SIRA OLDU

Kimi vatandaşın ise bankamatik önünde hesaplarını kontrol etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 50 gün sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Seher Ubay, 50 gündür evde yemek, börek yaptığını ve kilo aldığını söyleyerek, sokağa çıkma kısıtlamaları bitene kadar 65 yaş ve üstü vatandaşlar için pazar günleri bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.