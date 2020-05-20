Bursa'da arka araya ortaya çıkan yılanlar, korku yarattı

Bursa'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci’yi arayan vatandaşlar, iş yerinin önünde yılan olduğunu söyledi.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE 2 METRELİK YILAN BULDU

İşletmesine giden genç adam, kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

Bugün de Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde, Ulaş Biçer isimli kişiye ait evin bahçesini çeviren tel örgü üzerinde dolanmış bir başka yılan daha görüldü.

ÇÖL SICAKLARI NEDENİYLE YUVALARINDAN ÇIKTIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden Ulaş Biçer, itfaiye ekiplerine haber verdi. Tele dolanan yılanın, sıkıştığı yerde öldüğü anlaşıldı.

Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.