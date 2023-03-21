Bursa'da atıl lojmanlar depremzedelere sıcak yuva oldu Orhaneli ilçesinde 8 yıldır atıl durumda bulunan 150 lojman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için sıcak yuva oldu

Bursa’ya 50 kilometre mesafede bulunan, sahip olduğu doğal güzelliklerle dikkati çeken Orhaneli’de, kullanılmadığı için harabeye dönen 150 lojman, adeta tepeden tırnağa tadilattan geçirilerek depremzedelere tahsis edildi.

Kombisinden halısına, mobilyasından mutfak eşyalarına kadar tefriş edilen konutlara taşınan depremzedeler, "Allah herkesten razı olsun. Bize sıcak bir yuva verdikleri için emeği geçenlere duacıyız." dedi.

Hayırseverler destek verdi

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özelleştirilmesiyle Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) devredilen, 2015 yılından bu yana kullanılmayan lojmanlar için devlet kurumları harekete geçerken, bu çerçevede hayırsever işadamlarından da destek istendi.

Yapılan görüşmelerin ardından, son derece kötü durumdaki lojmanların depremzedelerin kullanımına hazır hale getirilmesi için firmalar görev üstlendi.

Kısa sürede yenilendi

100’den fazla personelin hummalı çalışması sonucu lojmanlar çok kısa bir sürede yenilendi.

Parkesinden kombisine, su tesisatından mutfak dolaplarına kadar yenilenen binalar, iç ve dış cephe boya-tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Malatya, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerden gelen depremzedelere açıldı.

Büyük depremlerin ardından evsiz kalan depremzedeler, 80 metrekare büyüklüğündeki 2 oda ve salondan oluşan sıcak yuvalarına yerleşmeye başladı.

"Devletimize ve hayırseverlere duacıyız"

Malatya’dan ailesiyle birlikte geldiğini belirten depremzede Osman Kuşar şu ifadeleri kullandı:

Sıkıntımız evdi. 1 yıllığına bizi buraya yerleştirdiler. Bize her türlü konuda yardımcı oldular. Her şeyiyle dayalı döşeli ev verdiler. Gıda yardımı yapıyorlar. Eksiğimiz var mı yok mu diye gelip soruyorlar. Şükürler olsun. Malatya’daki evden daha sıcak bir evde ikamet ediyoruz. Böyle bir imkanı verdikleri için biz devletimize ve hayırseverlere duacıyız. Ben ve eşimle birlikte 6 kişi burada yaşıyoruz, emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"Bu milletin ferdi olmaktan gurur duydum"

Çalışmaları yerinde inceleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise 8 yıldır kullanılmayan lojmanların ilçenin en güzel bölgesinde yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: