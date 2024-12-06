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Bursa'da bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

Bursa'da bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi İnegöl ilçesinde, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. O anlar kameraya yansırken, kedi tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.