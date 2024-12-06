Bursa'da bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

DHA
Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü...
İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi.
GÖREVLİLER VETERİNERE HABER VERDİ
Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.
KAMERALARA YANSIDI
Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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