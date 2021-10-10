Bursa'da bir öğretmen, sokak ve caddelere yerleştirilen şarj cihazı üretti

Öğrencilerinin derslerde yaşadığı mağduriyeti gidermek için güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazı üreten öğretmen, "İstendiği takdirde seri üretime geçebilirim" dedi.

Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Serkan Kasapoğlu bir ilke imza attı.

Bursa'da Gemlik Mesleği Eğitim Merkezi'nde görevli olan Kasapoğlu, dışarı çıkan ve şarj sıkıntısı çekenler için güneş enerjisiyle çalışan ve güneşin olduğu her yere monte edilebilen cep telefonu şarj istasyonu geliştirdi.

Sokak ve caddelere yerleştirilmesi mümkün olan sistemle, gün içerisinde yaşanan mağduriyetin giderilmesini amaçlıyor.

Güneş panelleri ile yapılan cihaz, enerjini güneşten elde ediyor.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN TASARLADI

Öğrencilerinin dersliklerde priz olmaması nedeni ile telefonlarını şarj edememesinden yola çıkan Kasapoğlu, istasyonu 600 liraya mal etti.

"HER YERE MONTE EDİLEBİLİR"

Projenin duyurulmasıyla çok sayıda talep geldiğini belirten genç öğretmen, "Geliştirdiğim bu cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisiyle çalıştığı için her yere monte edilebilir ve sokakta şarjı biten vatandaşa büyük hizmet sağlar. Bu sistemi öğrenciler için geliştirdim. Öğrencilerimizin ders esnasında telefonların şarjları bitebiliyordu. Sınıflarımızda priz olmadığı için öğrenciler şarjsız kalıyorlardı. Bu cihaz sayesinde öğrenciler dinlenme molalarında telefonlarını cihaza takarak şarj edebiliyorlar. Bu cihazı 600 liraya mal ettim. İstendiği takdirde seri üretime geçebilirim" dedi.