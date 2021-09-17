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- Bursa'da ciple duvara çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Bursa'da ciple duvara çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
İznik tarafına giden bir cip duvara çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında, cipin sürücüsü olay yerinde bulunamadı.
- İHA
- 17.09.2021 - 06:27
Bursa'da kaza meydana geldi.
İznik istikametine giden cip, virajı alamayarak duvara çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı.
Araç kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili de tahkikat başlattı.