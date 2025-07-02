Bursa’da deprem anları kameralara yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi’nden verilen bilgiye göre, saat 13.57’de Gemlik merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DÜN İKİ DEPREM OLMUŞTU

Sarsıntının 7.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Dün de Gemlik merkezli 4.2 ve 3.9 büyüklüklerinde depremler yaşanmıştı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, dün de deprem paniği yaşayan insanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan, Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği bildirildi.