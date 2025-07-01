Bursa’da deprem tıraşı yarım bıraktırdı, panik sokağa taştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, tıraş olan vatandaşın tıraşını yarım bırakmasına neden oldu.

Berber ve çırağı da müşterileriyle birlikte depremin etkisiyle sokağa koştu.

PANİK KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında yaşanan panik, iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sarsıntı anında çıkan sesler çevredeki vatandaşları ürpertirken, kısa süreli panik yaşandı.

'MAKAS ELİMDE DIŞARI KOŞTUM'

Deprem sırasında tıraş olan vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir anda sarsıntıyı hissettim. Makası elimde bırakarak hemen dışarı kaçtım. Berber ve çırağı da bizimle birlikte dışarı çıktı. Çok korktuk.”

AFAD yetkilileri, bölgede artçıların devam ettiğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.