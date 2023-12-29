İHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde kaydedilen olayda vatandaş, Millet Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye girmek istedi.
Cam kapıyı görmedi, olanlar oldu...
Vatandaş, ilerlediği sırada dükkanın cam kapısını görmedi.
Hızını kesmeden dükkana girmek isteyen vatandaş, cam kapıya çarptı.
İçeri girmek isteyen müşteriye kapı engel oldu.
Kafasını kapıya çarpan müşteri, neye uğradığını şaşırdı.
O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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