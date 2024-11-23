Bursa'da harçlık alamayan torun dedesini bıçakladı, kendini apartmana kilitledi

İHA

Bursa'da İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti.

DEDEİNDEN PARA ALAMAYINCA BIÇAKLA YARALADI

İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

KENDİNİ APARTMANA KİTLEDİ

Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini apartmana kilitledi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 SAAT İKNA SONUCUNDA TESLİM OLDU

Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.