Bursa'da Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi

İslam alemi Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Yurdum tüm bölgelerinde camiler doldu taştı.

Bursalılar da Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.

Ulu Cami'de kandil sebebiyle yatsı namazından önce program düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

STANDDAKİ ATATÜRK BAYRAĞINA TEPKİ

Akşemsettin Camii'nde de program vardı.

Cami önünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ikram standı kurdu.

İbadete gelenlere ikramlar yapılırken standın önüne asılan Atatürk bayrağına bir grup tepki gösterdi.

ARBEDE YAŞANDI

Bayrağı sökmek isteye kalabalıkla görevliler arasında arbede yaşandı.

O anlar kameralara yansırken, çevredekiler olayı yatıştırmaya çalıştı.