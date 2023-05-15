Bursa'da milletvekili dağılımı: Hangi parti ne kadar vekil çıkardı? Bursa’da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İyi Parti ise 2’şer milletvekili çıkardı.

DHA

Seçmen sayısının 2 milyon 367 bin 412 olduğu Bursa’da, 2 milyon 116 bin 757 seçmen sandık başına gitti.

Bursa İl Seçim Kurulu’nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, 6 bin 870 sandığın kurulduğu kentte, kullanılan oyların 2 milyon 069 bin 880’i geçerli sayılırken, 46 bin 877 oy geçersiz sayıldı.

Sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti, milletvekili sayısını düşürdü. 27’inci Dönemde Bursa’yı 11 milletvekili ile parlamentoda temsil eden AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 10 milletvekili çıkardı.

AK Parti bir vekil kaybetti, CHP kazandı

Buna göre AK Parti, Bursa 1’inci Bölgeden listeye giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Bursa 2’nci Bölgeden ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Muhammet Müfit Aydın ile TBMM’de temsil edilecek.

Geçen seçimlerde 5 milletvekili çıkarabilen CHP, milletvekili sayısını bir artırarak TBMM’ye 6 temsilci göndermeyi başardı.

MHP ve İyi Parti aynı sayıda kaldı

Ancak Bursa 1’inci Bölgede Saadet Partili Mehmet Atmaca, 2’nci Bölgede ise Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun Meclis’e girdiği için CHP’nin vekil sayısı 5’ten 4’e düşmüş oldu. Buna göre CHP, Bursa 1’inci Bölgeden listeye giren Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, Bursa 2’nci Bölgeden ise Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun ve Orhan Sarıbal ile TBMM’de temsil edilecek.

Son seçimlerde Bursa’dan 2’şer milletvekili çıkaran İyi Parti ve MHP ise yine aynı sayıda kaldı.

MHP, Bursa 1'inci Bölge 1'inci sıradan aday olan İsmet Büyükataman ve Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday olan Fevzi Zırhlıoğlu, 28'inci Dönem Milletvekili olarak, TBMM'de sandalye sahibi oldu.

İyi Parti, Bursa 1’inci Bölgeden listeye giren Selçuk Türkoğlu ve Bursa 2’nci Bölgeden listeye giren Hasan Toktaş ile TBMM’de temsil edilecek.