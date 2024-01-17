Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Kaçan şüpheliyi helikopterdeki ekip yakaladı Güvenlik güçlerinin yaklaşık 1 yıldır teknik ve fiziki takibi sürdürdüğü narkotik operasyonunda 49 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birisi kaçmak isterken helikopterdeki ekiplerin fark etmesiyle takibe alınarak yakalandı.

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İHA

Zehir tacirlerine geçit verilmiyor...

Yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu ticareti yapanlar tespit ediliyor.

Bu kez operasyonun adresi Bursa oldu.

1 yılın ardından nefes kesen operasyon

İnegöl ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir yıldır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle devasa operasyona start verdi. Narkotik köpekleri de operasyona destek verdi.

1000 polis dualarla uğurlandı

Operasyona katılan 1000 polisi, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı.

Zaimoğlu, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'da son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun.

49 kişi yakalandı

Daha sonra İnegöl'de farklı adreslerde operasyona start verildi. Şüphelilerin adreslerine şafak baskını yapan ekipler, kapıları koçbaşlarıyla kırdı.

35 ayrı adrese giren polis, 49 şüpheliyi suç unsurlarıyla birlikte yakaladı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenavir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi ve bir tüfek ile 13 tabanca ele geçirildi.

Helikopter takip edip yakaladı

Nefes kesen operasyon anı kameraya yansırken, polisten kaçan bir şüpheli helikopterle tespit edilip yakalandı.

Gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)