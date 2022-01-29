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    Bursa'da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü

    Belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı. Bu anlara şahitlik edenler ise gözlerine inanamazken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 11:22
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    Bursa'da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü

    Bursa'da belediye otobüsünde ilginç bir olay görüntülendi.

    Otobüse yolcu olarak binen yaşlı adam, önce boş bir koltuğa oturdu.

    YAŞLI ADAMIN EL İŞİ YAPTIĞINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Daha sonra çantasında çıkardığı el işini yapmaya başladı.

    Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü

    DAHA ÖNCE DE AYNI OLAY YAŞANDI

    Kimliği belirlenemeyen aynı yaşlı amca yaklaşık bir ay önce de belediye otobüsünde görüntülenmiş, sosyal medyada yüzlerce yorum yapılmıştı.

    Bursa da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü #1

    Bursa da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü #2

    Bursa da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü #3


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