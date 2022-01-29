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Bursa'da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü

Bursa'da otobüse binen yaşlı amca örgü ördü

Belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı. Bu anlara şahitlik edenler ise gözlerine inanamazken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.