Bursa’da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller 65 yaş üstü vatandaşların akınına uğradı. Güneşi ve sıcak havayı değerlendirmek isteyen yaşlılar sosyal mesafeye aldırmadan bankları doldurdu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da saat 11.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma iznini Bursalı yaşlılar sahilleri doldurarak değerlendirdi.

YAŞLILARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Aylarca evlerinden çıkamayan yaşlılar kısıtlamanın esnetilmesiyle güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarttı.

Bazı vatandaşlar şortlarını giyerek ve ayakkabılarını çıkartarak deniz kenarında yürüyüş yaptı.

Bazıları ise mutluluklarını havaya zıplayarak gösterdi. 65 yaş üstü Bursalılar alınan karardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Kimisi ise bu kararın haftada birkaç gün tekrarlanması gerektiğini istedi.

Sahilde çiftler köpeklerini gezdirirken, çocuklarından ayrı aileler ise telefonla görüşme gerçekleştirerek Anneler Günü tebriklerini kabul etti.

Bursa’da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu ViDEO

OLUŞAN KALABALIKTA SOSYAL MESAFEYE ÖNEM VERİLMEDİ

Öte yandan sokağa çıkan vatandaşların, oluşturduğu kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, oluşan kalabalık izleyenleri tedirgin etti.

65 yaş üstü yaşlıların maske kuralına ise uyduğu görüldü.

67 yaşındaki Fahrettin Çakan, sosyal mesafeyi korumak için evlerde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, “Bu yürüyüşün sağlık ve afiyet getirip devam etmesini istiyorum. Sonunda bu korona virüsünden kurtuluruz. Normalde ben 4-5 kilometre yürüyen adamım. Yürüdüğüm için sağlam ve genç kalıyorum. Kemik erimesi ve kireçlenmeyi önlememiz lazım. Bu izin 1 gün yetmez. 2-3 gün yapılsın. İnsanların yaşaması için yürümesi lazım” dedi.

"BİZİM YAŞLARDAKİ İNSANLARIN GÜNEŞE İHTİYACI VAR"

70 yaşındaki Faruk Altunel ise, 1970 senesinde kolera salgını olduğunu hatırlatarak, “Yine kısıtlamalar olmuştu. Sokağa çıkma yasakları, engellemeler olmuştu. Bu ülkenin gördüğü ikinci pandemi ama ilkini insanlar unuttu. Yaşı ilerleyenler hatırlayabiliyor. Ben 1970’lerde İstanbul’daydım ve daha kalabalıktı. Esasen bizim yaşlardaki insanların vücudunun D vitaminine yani güneşe ihtiyacı var. Olabildiğince kendimi güneşe göstermeye çalışıyorum. Pandemi gözardı edilecek bir şey değil ama kemik erimesi gibi hastalıkları ihmal etmemek gerekiyor” diye konuştu.

Bir diğer vatandaşlar ise devletin aldığı bu karardan memnun olduklarını ifade etti.