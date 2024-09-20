Bursa'da yardımcısının kapısını kırdıran okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdırdığı görüntüleri kamuoyuna yansıyan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık açığa alınırken olaya ilişkin MEB'de soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi

Bursa'daki bir okuldan gelen skandal görüntüler kamuoyunun gündeminde.

Görüntülerin geldiği yer ise bir Yıldırım ilçesindeki bir okul.

YARDIMCISININ KAPISINI TEKMELEYEREK KIRDIRDI

Görüntülerde, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, yardımcısı olan kadın öğretmenin kapısını tekmeleyerek kırdırıyor.

Bu görüntülerin ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, olaya el attı. Bakanlık görüntüler hakkında işlem başlattı.

Bakanlık ayrıca il müdürlüğü eliyle soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

BAŞI AÇIK ÖĞRENCİ İSTEMİYORUM AÇIKLAMASI

Kırbıyık, daha önce de "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum." sözleriyle gündeme gelmişti. Veliler, müdür Kırbıyık hakkında şikayetçi olmuştu.

O ANLARI ODAYI KULLANAN ÖĞRETMEN GÖRÜNTÜLEDİ

Görüntüler kapısı kırılan kadın öğretmen tarafından paylaşılmıştı.

Görüntülerde, kadın müdür yardımcısının "Benim şahsi alanıma benden izinsiz şekilde, odamın kapısı kırılarak girildi. Lütfen özel eşyalarıma dokunmayın, ben toplarım." dediği duyuluyor.