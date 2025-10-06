Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Korkulan oldu...
Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm veriyordu.
Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum içler acısı hale gelmeye başladı.
BURSA'YI KURAKLIK VURDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.
DOLULUK ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ
Kentin içme suyunu karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar geriledi.
BARAJLAR BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.
SU KESİNTİSİ UYGULANIYOR
Merkez ilçelere bağlık mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanırken, BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.
"DOLULUK 10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA YÜZDE 60 SEVİYELERİNDEYDİ"
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.
Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, şöyle devam etti:
Şu anda Bursa'nın barajları Doğancı ve Nilüfer'deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84 ve hiç yağmur yağmaması durumunda 12 günlük suyumuz kaldı. Söz konusu barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda.