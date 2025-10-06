Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Korkulan oldu...

Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm veriyordu.

Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum içler acısı hale gelmeye başladı.

BURSA'YI KURAKLIK VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ

Kentin içme suyunu karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar geriledi.

BARAJLAR BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

SU KESİNTİSİ UYGULANIYOR

Merkez ilçelere bağlık mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanırken, BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

"DOLULUK 10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA YÜZDE 60 SEVİYELERİNDEYDİ"

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.

Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, şöyle devam etti: