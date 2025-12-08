Dünyada trafikte en fazla vakit kaybedilen şehir İstanbul oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, trafik konusunda bir dünya markası...

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı raporda dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirleri açıklandı.

Rapora göre hangi şehirde trafikte ne kadar vakit kaybediliyor belli oldu.

VERİLER UZMANLAR TARAFINDAN ANALİZ EDİLİYOR

Rapora göre, rapordaki bulgular, kara yolu yetkililerine, ulaşım planlamacılarına, mühendislere, politika yapıcılara ve halka kendi bölgelerindeki trafiği izleme ve ölçme olanağı sağlıyor.

İnsanların, malların ve hizmetlerin hareketinin kara yolu seyahati için talep yarattığı ancak talebin kara yolu alanı arzını aştığında trafik sıkışıklığına neden olduğu ifade ediliyor.

Trafiğin aynı zamanda ekonomi için bir barometre olarak da görüldüğü aktarılan raporda, "Bu, trafik sıkışıklığının ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olsa da ekonomik faaliyetin bir belirtisi olduğu anlamına gelir." açıklaması yapıldı.

ZİRVENİN BAŞINDA İSTANBUL VAR

Rapora göre İstanbul, 138 saat ile kaybedilen saatler bakımından trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler listesinde başı çekiyor.

Raporda, İstanbul'daki trafik gecikmelerinin 2023'ten bu yana yüzde 15 arttığı ifade ediliyor.

İstanbul'u 112 saat ile Chicago ve 108 saat ile Mexico City takip ediyor.

AVRUPA'DA LİDER DUBLİN

Avrupa'da ise ilk sırada 95 saat ile İrlanda'nın başkenti Dublin yer alıyor.

Dublin'i 91 saat ile Londra ve 90 saat ile Paris takip ediyor.

AFRİKA KITASINDA CAPE TOWN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town Afrika kıtasında 96 saatle trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir olarak yer alıyor.

TRAFİKTE EN FAZLA ZAMAN KAYBEDİLEN 5 ŞEHİR

Sürücülerin kaybettiği vakte göre ilk beş şehir şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul 138 saat



Chicago 112 saat



Mexico City 108 saat



New York City 102 saat



Philadelphia 101 saat

ABD'DE KAYBIN MALİYETİ SÜRÜCÜ BAŞINA 771 DOLAR

ABD’de sürücüler ortalama bir yıl içinde trafik sıkışıklığı nedeniyle 43 saat kaybediyor ve bu kaybın maliyeti sürücü başına 771 doları buluyor.

Ayrıca, ABD’de cuma günleri yapılan yolculukların diğer hafta içi günlerine kıyasla daha fazla arttığı ifade edildi.