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- Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı
- İHA
- 08.10.2021 - 02:04
- Güncelleme : 08.10.2021 - 02:22
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir binada meydana gelen yangın etrafa dehşet saçtı.
Sinanbey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip, apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye ettiler.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler.
Binadaki alevleri gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma açıldı.
Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı VİDEO