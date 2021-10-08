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    Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı

    İnegöl ilçesindeki bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri 1 saate söndürürken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 02:04
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 02:22
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    Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir binada meydana gelen yangın etrafa dehşet saçtı.

    Sinanbey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip, apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye ettiler.

    Bursa daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı #1

    YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler.

    Binadaki alevleri gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

    Yaşanan olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı VİDEO

    Bursa daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı #2

    Bursa daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı #3

    Bursa daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı #4

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