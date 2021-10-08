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Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı

Bursa'daki bir binanın çatı katındaki yangın korku dolu anlar yaşattı

İnegöl ilçesindeki bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri 1 saate söndürürken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.