Bursa'nın barajlarında su kalmadı

Bursa'da su krizi sürüyor.

Planlı su kesintilerinin uygulandığı Bursa'da CHP'i Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeterli önlemleri almadı.

Kuraklığa karşı önlem alınmamasının ardından vatandaşlar susuzluğa mahkum olurken, barajların doluluk oranı da güncellendi.

BARAJLARDA SU KALMADI

1 Ekim'den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa'da, barajlarda su kalmadı.

Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında ölçülüyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması, 17 Ekim itibarıyla yüzde 0,0 olarak ölçüldü.