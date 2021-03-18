Türk ulusunun şanlı zaferlerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü, bugün çoşku ile kutlanacak. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin önemi nedir?

Türk tarihindeki en önemli muharebelerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda, askerlerimizin kahramanca mücadelesi bundan tam 106 yıl önce büyük bir zaferle sonuçlandı.

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bu şanlı zaferle birlikte vatanı müdafaa ederken şehit olan askerlerimiz minnetle anılacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi ve tarihteki yeri, vatandaşların gündeminde yerini aldı. Zaferin, Türk tarihindeki yerini merak edenler arama motorları üzerinden aramalar gerçekleştiriyor.

Peki, büyük destan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi ve tarihteki yeri nedir? İşte, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye için önemi..

18 MART'TA NE OLDU?

18 Mart 1915 tarihinde Mehmetçik, düşman donanmasını bozguna uğrattı. Tarihe altın harflerle geçen zafere imza atan Atatürk ve askerleri, tüm dünyaya ''ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!'' diye haykırdı.

Atatürk ve askerlerinin tarihe altın harflerle kazıdığı 18 Mart Şehitler Günü'nün bugün 106. yıl dönümü olması nedeniyle bu zafer, yurdun dört bir yanında coşku ile kutlanacak.

18 Mart tarihi, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehit olanları bir kere daha hatırladığımız ve onlara şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915 - 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişler ve 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başlamıştır.

18 Mart 1915 tarihinde ise en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı ordusunun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar sayesinde düşman donanması ağır kayıplar yaşamıştır. Donanma için büyük öneme sahip olan Nusret Mayın Gemisi'nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır.

25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişler ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyete düşmüşlerdir. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan İtilaf Devletleri, üçüncü yenilginin ardından 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmek zorunda kalmışlardır.

Türk tarihinde destan olarak nitelendirilen Çanakkale Savaşı'nda, güçlü bir donanmaya sahip olan İtilaf Devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile çok büyük bir zafer elde edilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephedir.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele, Türk tarihiyle birlikte bütün dünya tarihinin akışını etkilemiştir. Bu cephede alınan galibiyet, bütün ülkelerin güç dengelerini değiştirmiş ve Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bu zaferle birlikte, yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı. Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladı. İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı. Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti. İstanbul'un işgali gecikmiştir. Çarlık Rusya yıkılmış ve bu sayede yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Bolşevik dönemi Kurtuluş Savaşı sırasında cephane yardım yapmıştır.