Büyük Zafer'in 100'üncü yılında kim ne yapıyor

Büyük Zafer'in 100'üncü yılında kim ne yapıyor

TEKNOFEST, Büyük Zafer'in 100. yılına özel yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle etkinlik düzenlerken, CHP'li belediyelerde heykel açılışı olması dikkat çekti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü, geçtiğimiz gün yurt genelinde birçok etkinliklerle kutlandı.

Gerçekleştirilen kutlamalarda ise hükümet kanadının ve muhalefetin birbirinden farklı faaliyetleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir tarafta TEKNOFEST...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisinde önemli adımlar atıldı.

Atılan adımlar doğrultusunda Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST de, 2018 düzenlenmeye başladı ve Türkiye'de büyük etki uyandırdı.

Büyük Zafer'in 100. yılında ise TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye'de milli, özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü etkinlikte; havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, Türkiye'nin katettiği yolu gözler önüne serdi.





Kızılelma görücüye çıktı

Festivalde, Büyük Zafer'in 100. yılına özel yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın da görücüye çıkması ülke için ayrı bir gurur kaynağı oldu.





Diğer tarafta heykel...

Heykel için harcanan bütçelerde bonkör davranan CHP'li belediyeler ,Büyük Zafer'in 100. yılında da bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Büyük Zafer'in 100. yılına özel Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi de günün anlam ve önemini göstermek için heykel açılışı gerçekleştirdi.

Atatürk heykeli hayırlı olsun...

Heykel açılışını sosyal medya hesabından duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Büyük Zafer'in 100. yılında Çankaya Mahallemize kazandırdığımız Odunpazarı Belediyesi Rotary 100.Yıl 30 Ağustos Zafer Parkımızın ve Atatürk Anıtının açılışını gerçekleştirdik. Güzel kentimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.











