Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki programı yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak.

BÜYÜKELÇİLERİ AĞIRLAYACAK

Bu kapsamda Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz'u ayrı ayrı kabul edecek.

GÜVEN MEKTUPLARI SUNULACAK

Büyükelçiler, törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.