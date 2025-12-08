Tapu işi olanlar acele! Sadece günler kaldı: 3 kat artacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre, Emlak Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.

Vergi değerinin tadil edilmesi durumunda, mükellefiyet tesisi gereken hallerde bina ve arazi vergi değerlerinin hesaplamasında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak.

Esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek.

ANLAMI VE AMACI

TBMM’nin getirdiği düzenleme şunu söylüyor:

2026’da uygulanacak emlak vergi değeri, 2025’teki değerin en fazla 2 kat artırılmış hâli olabilir.

Yani: 2025 vergi değeri = 1 birim

Artış üst sınırı = en fazla 2 birim

2026’da uygulanacak üst sınır = 1 + 2 = 3 birim

Bir taşınmazın 2025’teki vergi değeri 100 bin TL ise, 2026’da en fazla 300 bin TL olabilir.

Devlet, belediyelerin vergi değerini "kontrolsüz şekilde" artırmasını engellemek için bu freni koyuyor.

Uzmanlar, daha yüksek tapu harcı ödememek adına tapu işlemlerinin yıl bitmeden tamamlanmasını tavsiye ediyor.