Caddebostan sahili eski günlerine döndü

İstanbul'da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, koronavirüsü unutup Caddebostan sahiline akın etti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar, gruplar halinde Caddebostan sahilini doldurdu.

MASKE VE MESAFE UNUTULDU

Kimisi salgına aldırış etmeden maske ve mesafe kurallarına uymayarak bir arada otururken, kimi vatandaşlar ise doğum günü kutlaması için sahilde bir araya geldi.

Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi vatandaşlar gruplar halinde yiyecek ve içeceklerini alıp sahile indi.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Sahilde yürüyüş yapan Ada Sezgin, "Bence insanlar yeteri kadar önlem almıyor. İnsanlar burada toplanmışlar. Belki sosyal mesafeli oturduklarını düşünüyorlar ama kendi aralarında yine maske takmıyorlar. Sonuç olarak risk yine devam ediyor." diye konuştu.

"ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Sahile gelen Yusuf Yıldırım ise "Sahilin durumu ortada. Sosyal mesafe bazı kişiler arasında var, bazılarında ise yok. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yasaktan dolayı hafta sonu çıkmayanlar hafta içi yoğunluk oluşturuyor." dedi.

Caddebostan sahili doldu VİDEO