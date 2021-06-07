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    Caddebostan sahilinde müsilaj temizliği

    Caddebostan sahilinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan müsilaj çalışması, havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:18
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    Caddebostan sahilinde müsilaj temizliği

    Marmara Deniz'ini kaplayan 'deniz salyası' ile mücadele devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, müsilaj temziliği yapıyor.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, devam eden temizlik çalışmaları görüntülere yansıdı.

    DENİZE BARİYER ÇEKİLDİ

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli’de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2’deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada, Marmara Denizi’nin birçok noktasında da çalışmalar başlatıldı.

    Caddebostan sahiline gelen ekipler, akışkan deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

    Caddebostan sahilinde müsilaj temizliği VİDEO

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    MÜSİLAJLAR TANKLARA DOLDURULDU

    Ekipler, su üstünde kütle halinde oluşan müsilajları depolama tanklarına doldurdu.

    Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

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    "BU ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞACAK"

    Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu, yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.

    Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

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