Caddebostan sahilinde yapılan müsilaj temizliği havadan görüntülendi

Caddebostan sahilinde, dün düzenlenen törenle başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ni 'deniz salyasından' kurtarabilmek için temizlik seferberliği başlattı.

Bu kapsamda İstanbul Caddebostan sahil'nde yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

"ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Ekipler, deniz yüzeyinde biriken salyayı temizlemeye devam etti.

Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Çalışmaları izleyen sörf hocası Serhan Balcı, şu ifadeleri kullandı;

"Caddebostan sahili bu dönemde en çok konuşulan yer oldu.

Dün itibarıyla çalışmalar başladı.

Çalışmalar oldukça hızlı gidiyor. Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçlarıyla.

Caddebostan sahilinde müsilaj temizliği görüntülendi VİDEO





"1 HAFTA İÇİNDE BÜYÜK BİR KISMI TEMİZLENECEK"

Bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmı temizlenmiş olacağını düşünüyorum.

İleri arıtma, biyolojik arıtmanın kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum."