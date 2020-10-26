Cadılar Bayramı ne zaman? Cadılar Bayramı neden kutlanır? Halloween nedir?

Pagan ve Hristiyan kökleri taşıyan bir gelenek olan Cadılar Bayramı her yıl farklı kostümler giyerek ve çeşitli etkinliklerle, dünya çapında kutlanıyor. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman kutlanır?

Cadılar Bayramı, Ekim ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte eğlence tutkunlarının merakla araştırdığı tarihler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili merak edilenlerin başında ise “Cadılar Bayramı ne zaman?” sorusunun cevabı yer alıyor. Öte yandan “Cadılar Bayramı nedir ve neden kutlanır?” sorularının cevabı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, merak edilen detaylar…

CADILAR BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

M.Ö. 4000’lü yıllara kadar dayandığı öne sürülen, geleneksel kostümlerle kutlamaların renkliliği ile her yıl daha büyük popülarite elde eden Cadılar Bayramı coşkusu 31 Ekim günü yaşandı.

Pagan festivali ve Hristiyanlık öncesinde Britanya’da kutlanan Halloween’in gerçek ismi Samhain Festivali’dir. Halloween’in 31 Ekim günü kutlanmasının sebebi hasatların alınması ve sonbaharla birlikte ölümlerin gelmesidir. 31 Ekim gününde ölülerin dünyaya döndüğü ve insanların arasına karıştığına inanılmaktadır.

19. yy’da ABD’ye kadar ulaşan Halloween, Amerikan kültürünün de etkisiyle gelenekten çok oldukça heyecanlı bir etkinlik olarak kutlanmaya başlanmıştır. Kostumlerin siyah ve turuncu olmasının temel sebebi ise ölümü temsil etmesinden kaynaklanıyor.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

Hasatlarından son derece memnun olanlar olduğu gibi o yılı beklentilerinin çok daha altında ürünle kapatanlar da oluyormuş elbette. Bir sonraki yılı zor geçirecekleri hasat miktarlarından belli olan çiftçiler, bu durumun yegane suçlularının, ölümlerinin ardından bir türlü huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanırlarmış.

Bu garip inanışa göre, cinayete kurban gidenler, dünyadaki işlerini tamamlayamadan ölenler ya da hayatlarını günahkar olarak geçirenlerin ruhları, her yıl yine 31 Ekim tarihinde dünyayı ziyarete gelerek insanları lanetliyorlarmış.Bir önceki gelişlerinde onları korkutup kaçırmayı başaramayan çiftçilerse bu lanetten paylarını aldıklarından hasatları beklediklerinin altında geliyormuş.

HAPPY HALLOWEEN NE DEMEK?

Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerinde Halloween olarak bilinir. Kelime, All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramının kısaltılmasıyla meydana gelmiştir.

CADILAR BAYRAMINDA NE YAPILIR?

Cadılar Bayramı’nın en önemli simgesi gülen yüz çizili ve popüler kültürde 'korkunç' şekillerde tasvir edilen balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır ve gülen yüz şeklinde oyularak içine bir mum yakılır.

Cadılar Bayramı gününde en çok tüketilen şeker türü de elma şekeridir. Küçük çocuklar o gün kapı kapı gezip ev sahiplerine “şaka mı şeker mi” diye sorar. Ev sahibi eğer şakayı seçerse çocuklar korkunç kıyafetleri ile komiklik, şakalar yaparlar.

Yetişkinler ise o gece kıyafet baloları veya partiler organize ederler. Türkiye'de de Cadılar Bayramı kutlanmaktadır. Ancak bu Amerika veya diğer tüm ülkelerde kutlandığı gibi değil sadece eğlence sektörü için bir etkinlik düzeyindedir.

Bu partilerin konsepti korku üzerine olur fakat dileyen dilediği kostümü giyer. Kimi sıradan bir zombiyi tercih ederken, kimis Karayip Korsanları filmi ana karakteri Kaptan Jack Sparrow olabilir.