Çağlar Cilara, Eksi Artı'da Hakan Bayrakçı'yı konuk etti Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara, Eksi Artı programında SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'ya gündemle ilgili önemli sorular yöneltti.

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Ensonhaber YouTube kanalı, seçim döneminde gündemi takipçilerine aralıksız aktarıyor.

Bu yoğun süreçte gazeteci Çağlar Cilara, Eksi Artı programında birbirinden önemli konuklarıyla gündemi değerlendiriyor.

Eksi Artı'nın bugünkü konuğu SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı oldu.

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Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"HDP ve Kandil'in desteği Kılıçdaroğlu'na kaybettirecek"

"Benim anketlerimde Erdoğan 2 puan önce. Nereden vardım bu sonuca.

Aylar öncesinden HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettireceğini söyledim.

2 ay önce yaptığımız araştırmada Kılıçdaroğlu 1 puan önce çıktı. Sonra olaylar peş peşe geldi.

"Savunma sanayi projeleri dengeleri değiştirdi"

Daha sonra Togg ve TCG Anadolu gibi atılımlar dengeleri eşitledi.

Ama en önemlisi PKK açıklamalara başladı. 1-2 ay önce fark ettim ki bu açıklamalar çok atkili olacak.

PKK'yı sevmiyor bu millet. Bu ülkenin yüzde 80'i sevmiyor.

Bu ülkede bir adayı PKK desteklerse en az 3-4 puan aleyhinde olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öne geçmesindeki ana etken Kandil ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması.

"Seçim 5 puan farkla bitecek"

35-40'lık kesimin derdi 'Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil' Bu kesim 'banaHDP-PKK bana bir şey söyleme' diyor. Ama zaten bu seçim 5 puan fark ile bitecek.

İyi Parti’nin seçmeni milli konularda hassasiyet sahibi, seküler milliyetçiler. Siz milliyetçi bir adamı kolay kolay bu tabloda Kılıçdaroğlu’na oy verdirtemezsiniz.

"İyi Parti'den yüzde 20-25'i Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek"

İyi Parti’nin yüzde 75-80’i verecek ama 20-25’i oy vermeyecek Kılıçdaroğlu’na. Yüzde 2-2.5 ya sandığa gitmezler ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verirler.

Muharrem İnce’yi hep muhalefetin oyunu bölmekle suçladılar açıkça söylüyorum hiç alakası yok. Çünkü Muharrem İnce, AK Parti seçmeninden de oy aldı ve almaya devam ediyor.

"Muharrem İnce'nin bir puanı AK Parti seçmeni"

Genç olup AK Parti’ye vermeyim ama İnce’ye oy vereyim diyen yarım puan var. İnce’nin oyu şu an 2-3 civarında. Zaten bunun bir puanı AK Parti seçmeni. Muharrem ince aday olmasa o bir puan AK Parti’ye oy verecekti. İnce, CHP'ye kaybettiren adam değil.

"Muhalefet kazanırsa ülke iki ay içinde kaosa gider"

Muhalefet kazanırsa bu yapıyla ülke iki ay içerisinde kaosa gider. Çünkü 3-4 tane konu varki birinci ayda konu patlar.

"HDP oylarıyla gelseniz bile o makam adamı milliyetçi yapar"

Belediyelere özerklik bekleniyor, Kılıçdaroğlu bunu parti programına da koydu. Özerkliği getiremeyeceksiniz kolay kolay. Başlayacak HDP bozulmaya. O sırada şehit haberleri gelecek, mecburi operasyon yapacaksınız HDP diyecek ki ne yapıyorsunuz? HDP’nin oyları ile gelseniz bile Cumhurbaşkanlığı makamı öyle bir makam ki adamı milliyetçileştiriyor. PKK'ya da operasyon yapmak zorunda kalırsınız, PYD’ye de.

CHP, muhafazakarlıkla ilgili her hangi bir kanun çıkarsak diyelim, Saadet, DEVA, Gelecek çıkartamazsın der. Ya da imam hatiplerle ilgili bir uygulama yapacaksınız en ufak şey bile olsa yaptırmazlar.

İyi Parti, 6’lı masa varken bile Kuzey Suriye’deki PKK yapılarına operasyon yapılsın diye hükümete destek verdi. Çünkü milliyetçi bir parti. CHP ve HDP hayır dedi dokunma PKK’ya. Hal böyle olunca bu tablo 6 ay gidebilir mi. Bence büyük kaos olur.

"Akşener her halükarda kazanıyor"

Meral Akşener’in 14 Mayıs açıklamasının altında aslında ikili mesaj var. Kemal Bey zaten seçimi kaybedecek her şey değişecek mesajı da olabilir. Yani kazanırsa başka resim eğer ki kaybederse de Akşener her halükarda kazanıyor.

"Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmak istemeyecek"

Eğer seçimler kaybedilirse Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında kalmak isteyecektir. Kemal Bey 10 seçime girdi Erdoğan’a karşı hepsinde de çift misli fark yedi. Hala görevine devam eden bir siyasi parti lideri duydunuz mu? Kılıçdaroğlu’nun derdi partide kalmak.

Seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu bir çıkış yapabilir. Genel başkanlığa aday olabilir.

"İstanbul mitingi çok farklı bir miting"

Mitingler seçimleri gidişatını göstermez ama bu seferki İstanbul mitingi bana farklı geldi. İki milyon kişiyi siz oraya organizasyonla götüremezsiniz. Siz o insanları oraya 50 bin otobüs ile bile taşıyamazsınız. Mitinglerin kalabalığı bir gösterge olmuyor ama bu miting çok farklı bir miting.