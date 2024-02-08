Çağlayan Adliyesi saldırısında 94 DHKP/C üyesi sağlık kontrolünden geçti: Taşkınlık çıkardı Geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör eylemi sonrasında gözaltına alınan DHKP/C üyeleri, polis eşliğinde hastaneden çıkarken sloganlar attı.

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DHA

Hain terör örgütünün kanlı yüzü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kez daha ortaya çıktı.

Çağlayan Adliyesi'ni kana bulamayı hedefleyen teröristlere geçit verilmedi.

Polis noktasına silahlı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerince engellendi.

Teröristler öldürüldü

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin kadın, diğerinin de erkek olduğu ve DHKP/C üyeleri olduğu tespit edildi.

Olayda yaralanan 3'ü polis 5 kişinin tedavilerini devam ediyor. 1 ağır yaralı vatandaş ise hayatını kaybetti.

Gözaltı sayısı 94 oldu

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 94 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler, hastanenin iki farklı girişinden tek tek polisler eşliğinde içeri alındı.

Slogan atıp taşkınlık çıkardılar

Ardından hastane çıkışında araca bindirilirken gözaltına alınan kadınlar, sloganlar atarak taşkınlık çıkardı.

Bir kadın da kameralara doğru suçsuz olduklarını belirtirken kendisine engel olmaya çalışan polislerle gerilim yaşadı.

O anlar kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)